Белоруссия сведет поставки российской нефти к 30-40% от необходимого объема. Об этом 21 января завил президент Александр Лукашенко на совещании по вопросам повышения эффективности реализации нефтепродуктов на экспорт, передает БЕЛТА

Лизан: Белорусская нефтяная математика — очень странная и непонятная штука © Facebook, Иван Лизан

Москва и Минск должны были согласовать тариф на прокачку нефти к середине января, однако прийти к взаимопониманию не удалось, так как Белоруссия настаивает на повышении тарифа на 16,6%, а РФ с таким ростом цены не согласна.

«Надо идти к тому, что 30-40% мы будем покупать нефти в Российской Федерации. Процентов 30 мы должны с Балтики завозить и процентов 30 через Украину — проверенный уже путь. Возможно, Казахстан сможет поставить нам нефть, если Россия согласится с этим. Странно: наш союзник не дает согласия на поставку нефти от нашего другого союзника», — сказал белорусский президент.

Ранее представитель белорусского госконцерна «Белнефтехим» сообщил, что Белоруссия закупила 80 тыс. тонн нефти в Норвегии.