В начале 2020 года в Киеве заработала международная служба такси Pink Taxi, ориентированная на женщин и детей. Об этом сообщило издание «Хмарочос» 20 января

Легализация такси на Украине. Как будут разбираться с «уберами» © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

В связи с этим стало своевременным появление в Киеве службы Pink Taxi, во всех автомобилях которой есть детские кресла. Примечательно также, что все водители здесь — женщины.

Кроме того, в новой службе такси доступна услуга автоняни, когда водительница сопровождает ребенка в школу, детский сад или на кружок.

Международная компания Pink Taxi Ltd. была основана в 2018 году в Великобритании. Она предоставляет сервис такси исключительно для женщин, стремясь обезопасить пассажирок от домогательств.