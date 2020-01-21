В октябре 2019 года Верховная Рада ввела штрафы за перевозку ребенка до 12 лет без специального автокресла, в связи с чем многие службы такси начали отказывать пассажирам в перевозке детей.
В связи с этим стало своевременным появление в Киеве службы Pink Taxi, во всех автомобилях которой есть детские кресла. Примечательно также, что все водители здесь — женщины.
Кроме того, в новой службе такси доступна услуга автоняни, когда водительница сопровождает ребенка в школу, детский сад или на кружок.
Международная компания Pink Taxi Ltd. была основана в 2018 году в Великобритании. Она предоставляет сервис такси исключительно для женщин, стремясь обезопасить пассажирок от домогательств.