«От имени населения провинции Керман выплатим три миллиона долларов наличным тому, кто убьет Трампа и принесет нам его голову», — приводит агентство слова Хамзе, произнесенные в иранском парламенте.
В провинции Керман родился иранский генерал Касем Сулеймани, который был убит во время своего визита в Ирак американскими военными по приказу президента Трампа. Последний открыто в этом признался.
В последние недели ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась. После акции протеста у посольства США в Ираке, вину за которую Вашингтон возложил на Тегеран, американские военные убили Сулеймани, когда он находился в Ираке.
Иран ответил ударами по американским базам в Ираке, при обстрелах никто не пострадал.
Позднее иранские военные сбили гражданский самолет «Международных авиалиний Украины», который летел из Тегерана в Киев.
Согласно объяснениям иранской стороны, аэробус был принят военными, ожидавшими нападения США, за американскую крылатую ракету.