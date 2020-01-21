Депутат иранского парламента Ахмад Хамзе от лица жителей провинции Керман пообещал крупное вознаграждение за ликвидацию президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщило РИА Новости 21 января со ссылкой на иранские СМИ

«От имени населения провинции Керман выплатим три миллиона долларов наличным тому, кто убьет Трампа и принесет нам его голову», — приводит агентство слова Хамзе, произнесенные в иранском парламенте.

В провинции Керман родился иранский генерал Касем Сулеймани, который был убит во время своего визита в Ирак американскими военными по приказу президента Трампа. Последний открыто в этом признался.

В конфликте с США Иран потерял моральное превосходство, сбив украинский самолёт © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Иран ответил ударами по американским базам в Ираке, при обстрелах никто не пострадал.

Позднее иранские военные сбили гражданский самолет «Международных авиалиний Украины», который летел из Тегерана в Киев.

Согласно объяснениям иранской стороны, аэробус был принят военными, ожидавшими нападения США, за американскую крылатую ракету.