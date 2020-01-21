«От имени населения провинции Керман выплатим три миллиона долларов наличным тому, кто убьет Трампа и принесет нам его голову», — приводит агентство слова Хамзе, произнесенные в иранском парламенте.

В провинции Керман родился иранский генерал Касем Сулеймани, который был убит во время своего визита в Ирак американскими военными по приказу президента Трампа. Последний открыто в этом признался.

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В конфликте с США Иран потерял моральное превосходство, сбив украинский самолёт
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В последние недели ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась. После акции протеста у посольства США в Ираке, вину за которую Вашингтон возложил на Тегеран, американские военные убили Сулеймани, когда он находился в Ираке.

Иран ответил ударами по американским базам в Ираке, при обстрелах никто не пострадал.

Позднее иранские военные сбили гражданский самолет «Международных авиалиний Украины», который летел из Тегерана в Киев. 
Согласно объяснениям иранской стороны, аэробус был принят военными, ожидавшими нападения США, за американскую крылатую ракету.