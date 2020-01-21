Украинский боксер Иван Редкач, который сейчаа проживает в США, 21 января в интервью порталу Klitschko-brothers рассказал о трудностях американской жизни, а также о постигшей его беде

Усик помолился в святынях Ровенской епархии УПЦ и рассказал юным спортсменам о месте Бога в жизни © СПЖ Эдуардом Гумашьяном, который пообещал ему хороший контракт на бои, отличные условия для тренировок и экипировку. Однако все завершилось крахом.

«В итоге все это время я прожил, как собака. Он должен был платить мне тысячу долларов в месяц, на питание и расходы, а выдавал только 50 долларов в неделю. Стыдно признаться, что было такое, но у меня не было даже денег на еду в тот период», — вспоминает Редкач.

33-летний украинский средневес провел 28 поединков в профессиональной карьере, в четырех боях он потерпел поражение и еще один бой свел вничью. Самую большую победу Редкач одержал в прошлом году, отправив в нокаут экс-чемпиона мира американца Девона Александера.

Ближайший бой Редкач проведет 25 января. Это будет поединок за статус официального претендента на титул чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе против американца Дэнни Гарсии.