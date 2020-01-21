Хозяйственный суд Львовской области встал на сторону Национального банка Украины (НБУ) в ипотечном споре с «Днепрометалсервисом», который связан с олигархом Игорем Коломойским. Об этом 21 января сообщает пресс-служба НБУ

Несостоявшаяся отставка. Кто кого переиграл на Украине © Facebook, Олексій Гончарук | Перейти в фотобанк

Так как компания не выполнила своих имущественных обязательств, НБУ в мае 2018 года обратился в суд. Исковое заявление в полном объеме суд удовлетворил 16 января.

В 2018 году НБУ подал 148 исков против бывшего владельца «Приватбанка» Игоря Коломойского и связанных с ним 32 компаний, которые выступали как имущественные поручители.

Всего по ипотечным спорам суды приняли 24 решения в пользу НБУ общую сумму 1,36 млрд гривен (около 3 млрд рублей).