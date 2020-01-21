Компания «Днепрометалсервис» еще в 2014 году оформила кредит рефинансирования в НБУ под залог нежилого помещения площадью почти 20 тыс. кв. м и стоимостью более 100 млн гривен. Кредит предоставлялся «Приватбанку» до его национализации.
Так как компания не выполнила своих имущественных обязательств, НБУ в мае 2018 года обратился в суд. Исковое заявление в полном объеме суд удовлетворил 16 января.
В 2018 году НБУ подал 148 исков против бывшего владельца «Приватбанка» Игоря Коломойского и связанных с ним 32 компаний, которые выступали как имущественные поручители.
Всего по ипотечным спорам суды приняли 24 решения в пользу НБУ общую сумму 1,36 млрд гривен (около 3 млрд рублей).