Согласно недавно опубликованному пророчеству ныне покойного одесского старца Ионы, мировое сообщество вскоре вновь погрязнет в распрях и конфликтах. Об этом 21 января сообщает издание Politeka.net

Войне конец, вопрос - когда: карпатские мольфары поделились предсказаниями о будущем Украины © РИА Новости, Е. Федоров | Перейти в фотобанк Иона (в миру Владимир Игнатенко), скончавшийся в декабре 2012 года, жил в Одесском Свято-Успенском монастыре. Чтобы получить ответ на свои вопросы, к нему приезжали люди со всей Украины и из России.

По его предсказанию, в 30-х годах этого столетия мир якобы погрязнет в распрях и конфликтах. По словам пророка, войну развяжут две сверхдержавы, которые не смогут поделить добытое.

«В результате "адское пламя" уничтожит все страны, кроме одной», — говорится в сообщении.

Иона отмечает, что спастись якобы удастся государству, которое расположено «в северной части голубой планеты».

Старец говорил, что вернуть миру прежний вид после войны не представится возможным, поскольку многие государства будут разрушены и вовсе перестанут существовать.