Депутат Верховной Рады, экс-директор Института национальной памяти Владимир Вятрович обвинил польскую власть в невыполнении взятых на себя обязательств по охране украинских памятников и мест захоронения. Об этом он заявил в комментарии изданию «Главред» во вторник, 21 января

Ранее сообщалось, что неизвестные вандалы уничтожили мемориальную доску с могилы воинов Украинской повстанческой армии* (УПА) на горе Монастырь возле села Верхрата. Плита была разбита на несколько кусков, которые были выброшены в яму.

Неизвестные уничтожили мемориальную доску на могиле воинов УПА* в Польше © «Наше слово» словам Вятровича, это уже 17-й акт вандализма в отношении украинских памятников начиная с 2014 года и далеко не первый в отношении конкретного монумента. Он отметил, что именно этот объект охраняется межправительственным Соглашением Украины и Польши об охране мест памяти и погребения жертв войны и политических репрессий.

«Польское государство, согласно этому документу, должно было охранять данный памятник на могиле воинов УПА на горе Монастырь, а в случае разрушения — восстанавливать. К сожалению, это так и не было сделано с 2015 года — с момента, когда этот памятник впервые был осквернен. Таким образом, польская сторона просто брутально нарушает действующее соглашение между Украиной и Польшей», — заявил Вятрович.

Он также отметил, что это уже второй случай осквернения украинских памятников на территории Польши после встречи президента Украины Владимира Зеленского с польским лидером Анджеем Дудой, где главы государств договорились позволить польским специалистам проводить поисково-эксгумационные работы на Украине.

«Мы убедились в том, что односторонние уступки со стороны Украины не останавливают атаки вандалов на украинские памятники и могилы в Польше», — добавил депутат.

Вятрович также отметил, что Зеленскому стоит воспользоваться визитом в Польшу, который состоится в конце января, чтобы напомнить Дуде о взятых на себя обязательствах.

* Деятельность организации с таким названием запрещена в РФ