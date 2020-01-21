Отмечается, что для снижения показателя необходимо сосредоточиться на ранней диагностике.
«Именно поэтому эндоскопические обследования стали приоритетными услугами в программе медицинских гарантий. На это предусмотрено 1 миллиард гривен (около 2,6 миллиарда рублей)», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в гарантированный пакет бесплатных обследований входят: маммография, гистероскопия, эзофагогастродуоденоскопия, колоноскопия, цистоскопия и бронхоскопия. Для того чтобы пройти исследование, нужно будет иметь направление от семейного или другого лечащего врача.