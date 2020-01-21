Корецкий заявил, что Порошенко был в ГБР накануне и ему вручили повестки на следующие даты. При этом он отметил, что ведомство официально направляло повестки на 21 января по адресу его проживания и в Верховную Раду.
«Соответственно, следователями в настоящее время готовятся материалы для выполнения принудительного привода Порошенко», — заявил он.
Порошенко 21 января должны были допрашивать в качестве свидетеля относительно законности его действий при назначении на должность первого заместителя руководителя Службы внешней разведки, однако фамилии Корецкий не назвал.