Пятый президент Украины Петр Порошенко не прибыл на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР), поэтому к нему применят принудительный привод. Об этом 21 января сообщил следователь ГБР Олег Корецкий в ходе брифинга, который транслировали украинские телеканалы

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