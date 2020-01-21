На видео бывшие партнеры по команде соревнуются в футбольном мастерстве прямо в центре украинской столицы.
Всего спортсмены устроили пять футбольных испытаний: пытались прицельным ударом мяча сбить бутылку шампанского, делали длинные передачи через Крещатик, пробрасывали мяч между ног как можно большему количеству прохожих, преодолевали стеклянный мост, набивая мяч, и пытались одним ударом отправить его в багажник автомобиля.
Прохожие реагировали на футболистов неоднозначно: некоторые были возмущены и даже грозились пожаловаться в полицию на хулиганские выходки спортсменов, другие же подыгрывали и улыбались.