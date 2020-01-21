Бывший нападающий киевского «Динамо» Артем Милевский и его приятель по столичному клубу Александр Алиев устроили футбольное шоу в центре Киева. Соответствующий ролик 20 января появился на YouTube-канале «Миля»

На видео бывшие партнеры по команде соревнуются в футбольном мастерстве прямо в центре украинской столицы.

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Прохожие реагировали на футболистов неоднозначно: некоторые были возмущены и даже грозились пожаловаться в полицию на хулиганские выходки спортсменов, другие же подыгрывали и улыбались.