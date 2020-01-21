Отмечается, что NewsOne судился из-за публикации Бурбака в Facebook, опубликованной в 2018 году, в котором телеканал был назван «откровенным ретранслятором кремлевской пропаганды».
Кроме того, сообщается, что это уже второй судебный процесс, который «Народный фронт» выиграл у телеканала.
Ранее NewsOne требовал опровергнуть слова из заявлений «Народного фронта» и партии Петра Порошенко в прошлом созыве парламента об антиукраинской деятельности телеканала. Но Шевченковский районный суд Киева оставил иск без удовлетворения.