Печерский районный суд Киева оставил без удовлетворения иск телеканала NewsOne к экс-руководителю фракции «Народного фронта» в прошлом созыве Верховной Рады Максиму Бурбаку и политической партии «Народный фронт». Об этом 21 января сообщается на сайте политсилы

Яценюк продавал проходные места в партийном списке на выборах в Раду – НАБУ © РИА Новости, Павел Паламарчук | Перейти в фотобанк

Кроме того, сообщается, что это уже второй судебный процесс, который «Народный фронт» выиграл у телеканала.

Ранее NewsOne требовал опровергнуть слова из заявлений «Народного фронта» и партии Петра Порошенко в прошлом созыве парламента об антиукраинской деятельности телеканала. Но Шевченковский районный суд Киева оставил иск без удовлетворения.