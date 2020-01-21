Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции (НАПК) не станет расследовать возможное нарушение антикоррупционного законодательства главой СБУ Иваном Бакановым. Об этом 21 января сообщил проект «Схемы»

Богдан гонит «соросят». Названы главные кандидаты на увольнение из правительства © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Георгия Суркиса его гости получили в подарок фоторамки Fendi стоимостью 15 тыс. гривен (около 38 тыс. рублей).

Среди гостей, кроме главы СБУ Баканова, были экс-президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко, глава МВД Арсен Аваков, олигарх Игорь Коломойский.

Закон о противодействии коррупции запрещает чиновникам высшего ранга принимать подарки, стоимость которых превышает прожиточный минимум, — дороже 2 тыс. гривен (более 5 тыс. рублей).

Однако в НАПК полагают, что материалы журналистов «Схем», которые и обнародовали эту информацию, не могут быть достаточным основанием для расследования.