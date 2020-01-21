В сентябре прошлого года на юбилее депутата от «Оппозиционной платформы» Георгия Суркиса его гости получили в подарок фоторамки Fendi стоимостью 15 тыс. гривен (около 38 тыс. рублей).
Среди гостей, кроме главы СБУ Баканова, были экс-президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко, глава МВД Арсен Аваков, олигарх Игорь Коломойский.
Закон о противодействии коррупции запрещает чиновникам высшего ранга принимать подарки, стоимость которых превышает прожиточный минимум, — дороже 2 тыс. гривен (более 5 тыс. рублей).
Однако в НАПК полагают, что материалы журналистов «Схем», которые и обнародовали эту информацию, не могут быть достаточным основанием для расследования.