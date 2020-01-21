Депутат от фракции «Слуги народа» Максим Бужанский резко раскритиковал законопроект Минкульта Украины о «дезинформации» и возросшие зарплаты топ-чиновников. Своим мнением он поделился в своем Telegram-канале 21 января

Глава НСЖУ напомнил Бородянскому, что все воевавшие со СМИ политики проигрывали © Facebook, Sergiy Tomilenko | Перейти в фотобанк Владимир Бородянский провел презентацию своих инициатив по новому медийному закону. По его словам, грядет серьезное ужесточение политики в отношении журналистов и СМИ вплоть до блокировки сайтов, закрытия каналов и введения уголовной ответственности за «манипуляции». При этом он сказал, что хотел бы устроить законопроекту «краш-тест».

Для этого Бужанский предложил Бородянскому лично презентовать закон на Южном машиностроительном заводе имени А. М. Макарова в Днепре.

«Перед шеститысячным коллективом, уже семь месяцев не получающим зарплату. Так и сделать, выйти к ним и сказать: пока вы тут дурака валяли, наша мощнейшая команда юристов работала над законом. За что и получила премии где-то в размере вашей месячной совокупной зарплаты. Откраштестят тут же, к бабке не ходи. Где ж мы <…> таких долбо…бов-то понабирали, а?» — возмутился депутат.

Как отметила ранее медиаэксперт Ирина Гаврилова, в целом готовящийся законопроект о стандартах новостей является прямым нарушением статьи 10 Конвенции о правах человека. По ее словам, ни одна цивилизованная страна в мире не позволяет себе устанавливать стандарты новостей и наказывать за их неисполнение.