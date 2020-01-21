Правоохранители арестовали четырех «любителей объятий», подозреваемых в кражах и грабежах в Одессе. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Одесской области 20 января

Одесский вор вынес из дома соратника Труханова накоплений и коллекцию часов на 1,8 млн гривен © evpatoriya24.ru

«К посетителям развлекательных заведений нападавшие применяли предварительно отработанную схему так называемых "дружеских объятий". Они ожидали своих "клиентов" на улице, которые выходили из учреждений подвыпившими и, изображая знакомых, обнимали "жертву". Пользуясь шоковым состоянием пострадавших, незаметно обворовывали их», — говорится в сообщении.

При этом, по данным издания, подозреваемые применяли силу к тем, кто приходил в себя, прежде чем они успевали завершить свое дело.

Сообщается, что правоохранители поймали молодых людей «на горячем», когда те ночью возле развлекательного заведения в центре города открыто завладели имуществом проходившего мимо одессита.

Во время обысков у злоумышленников изъяли огнестрельное оружие, наркотики и имущество потерпевших. Сейчас следствием устанавливается причастность других лиц к совершению указанных преступлений, а также отрабатываются места сбыта похищенного имущества.