Соседи уже не раз пытались вразумить мужчину, но никакие аргументы не него не действуют — бытовой мусор и даже стеклянные бутылки он бросает на головы прохожим. Жители многоэтажки отмечают, что однажды бутылка едва не попала в женщину с ребенком.
Обращения в полицию не приносят должного результата — мужчина продолжает терроризировать соседей.
В комментариях к публикации пользователи соцсети предлагают вернуть «старому маразматику» его мусор через окно или складывать все, что он выбросил, у него под дверью.