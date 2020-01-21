Жители многоэтажки на улице Свободы не могут справиться с досаждающим соседом – мужчина упрямо выбрасывает мусор в окно. Об этом говорится в публикации, которая на днях появилась в сообществе «Наш Харьков» в Facebook

В Сумах пенсионерку завалило мусором в собственной квартире © Olivier Galibert / flickr Обращения в полицию не приносят должного результата — мужчина продолжает терроризировать соседей. В комментариях к публикации пользователи соцсети предлагают вернуть «старому маразматику» его мусор через окно или складывать все, что он выбросил, у него под дверью.