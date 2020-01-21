В Сумах пенсионерку завалило мусором в собственной квартире
В Сумах пенсионерку завалило мусором в собственной квартире
© Olivier Galibert / flickr
Соседи уже не раз пытались вразумить мужчину, но никакие аргументы не него не действуют — бытовой мусор и даже стеклянные бутылки он бросает на головы прохожим. Жители многоэтажки отмечают, что однажды бутылка едва не попала в женщину с ребенком.

Обращения в полицию не приносят должного результата — мужчина продолжает терроризировать соседей.

В комментариях к публикации пользователи соцсети предлагают вернуть «старому маразматику» его мусор через окно или складывать все, что он выбросил, у него под дверью.