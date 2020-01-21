Предложение внести в Конституцию РФ право вступления каких-то регионов Украины и Белоруссии в состав России не обсуждалось. Об этом 21 января заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости

Историк Дюков: Фраза «один народ – один Рейх» не является конкурентоспособной в современном мире © commons.wikimedia.org, Совет Федерации Богдан Безпалько заявил в интервью изданию Украина.ру, что в основном законе государства необходимо закрепить право на ирреденту — воссоединение всех русских регионов.

Безпалько вошел в комиссию по изменению Конституции РФ после обращения Владимира Путина к Федеральному собранию.

«Я, честно говоря, не слышал об этих предложениях ничего, поэтому я ничего не могу сказать. Я не слышал, как формулируются [предложения] и так далее. И в целом это до сих пор никак и нигде не обсуждалось. Поэтому я просто не могу ничего сказать, я в первый раз слышу это от вас», — сказал Песков.

Историк Александр Дюков в интервью изданию Украина.ру негативно отозвался о предложении Безпалько. По его словам, это может негативно повлиять на отношения России с соседними странами.