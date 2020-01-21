Не исключено, что время до февральского отчета кабинета министров Алексея Гончарука в Верховной Раде будет использовано президентом Владимиром Зеленским для того, чтобы подобрать замену нынешнему премьеру. Об этом заявил политолог Михаил Погребинский в эфире телеканала «112 Украина» 20 января

«Я думаю, что Зеленскому давно нужно было этим (подбором замены Гончаруку — ред.) заняться, и, возможно, ему для этого нужно совсем немного времени», — сказал Погребинский.

Гончарук продолжит дело Гройсмана-Яценюка, но кое-что изменится — эксперт © kmu.gov.ua | kmu.gov.ua | Перейти в фотобанк

Решение по Гончаруку будет зависеть от того, что решат люди, контролирующие партию «Слуга народа», в частности, олигарх Игорь Коломойский, подчеркнул Погребинский.

Ранее были обнародованы записи совещания Гончарука с рядом коллег по правительству, на которых премьер подверг главу государства резкой критике.

По мнению Погребинского, Зеленский раздражен из-за инцидента, поскольку сам предлагал кандидатуру Гончарука на пост премьера, однако вынужден себя сдерживать, так как пока его некем заменить.