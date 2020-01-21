«Я думаю, что Зеленскому давно нужно было этим (подбором замены Гончаруку — ред.) заняться, и, возможно, ему для этого нужно совсем немного времени», — сказал Погребинский.
При этом он предположил, что отчет Гончарука будет представлен в виде подборки «невиданных успехов» кабмина, а большинство депутатов фракции Зеленского просто не поймут о чем будет идти речь в выступлении премьера.
Решение по Гончаруку будет зависеть от того, что решат люди, контролирующие партию «Слуга народа», в частности, олигарх Игорь Коломойский, подчеркнул Погребинский.
Ранее были обнародованы записи совещания Гончарука с рядом коллег по правительству, на которых премьер подверг главу государства резкой критике.
По мнению Погребинского, Зеленский раздражен из-за инцидента, поскольку сам предлагал кандидатуру Гончарука на пост премьера, однако вынужден себя сдерживать, так как пока его некем заменить.