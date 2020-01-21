Администрация железнодорожного транспорта «Укрзализныця» подписала Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с китайской компанией CRCC в присутствии министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия. Об этом вечером 20 января сообщает Министерство инфраструктуры на своем сайте
«Стремимся… в буквальном смысле привести Украину в Европу, когда добраться по железной дороге в Варшаву, Будапешт и Бухарест можно будет не более чем за 3 часа, а из Киева в Одессу поезд будет идти 1,5 часа вместо нынешних 7-8», — сказал чиновник.
Отмечается, что Украина стремимся привлечь инвестиции в создание комплекса высокоскоростного железнодорожного сообщения.
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