Украинская железная дорога просит защиты от футбольных фанатов
Украинская железная дорога просит защиты от футбольных фанатов
© РИА Новости, Павел Паламарчук | Перейти в фотобанк
«Стремимся… в буквальном смысле привести Украину в Европу, когда добраться по железной дороге в Варшаву, Будапешт и Бухарест можно будет не более чем за 3 часа, а из Киева в Одессу поезд будет идти 1,5 часа вместо нынешних 7-8», — сказал чиновник.

Отмечается, что Украина стремимся привлечь инвестиции в создание комплекса высокоскоростного железнодорожного сообщения.     