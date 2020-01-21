Администрация железнодорожного транспорта «Укрзализныця» подписала Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с китайской компанией CRCC в присутствии министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия. Об этом вечером 20 января сообщает Министерство инфраструктуры на своем сайте

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