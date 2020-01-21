Артисты планируют гастрольный тур по Украине в феврале этого года.
В Броварах дуэт «Кролики» должен был выступить 24 февраля на сцене культурного центра «Прометей». Однако афиши артистов уже убрали со здания центра, а на сайте «Карабас» прекратили продажу электронных билетов.
Руководитель компании-организатора «Проконцерт» Олег Ежель заявил журналистам издания, что концерты «Кроликов» в Броварах, Фастове и в других городах Центральной Украины отменены.
По его словам, это решение приняли городские власти, которые решили «не разжигать конфликт в обществе».
Вместе с тем до сих пор еще можно приобрести билеты на концерты Данильца и Моисеенко в Белгород-Днестровском, Смеле, Александрии и Южном.
Данные артистов попали на сайт «Миротворец» после того, как они приняли участие в телемосте «Надо поговорить», организованном телеканалом «Россия 1» в июле прошлого года. Кроме того, дуэт неоднократно выступал в юмористических передачах на российском телевидении.
В СБУ эту ситуацию пока не комментируют, отметили в «Трибуне».