Украинские и российские юмористы Владимир Данилец и Владимир Моисеенко, которые находятся в базе данных сайта «Миротворец», не смогут выступить перед жителями Броваров и Фастова. Об этом 21 января сообщило издание «Трибуна»

Над кем смеется Украина? Штепсели, Кролики, Верки и Юзики украинского юмора © кадр из фильма "Ехали мы, ехали..." | кадр из фильма "Ехали мы, ехали..." | Перейти в фотобанк

В Броварах дуэт «Кролики» должен был выступить 24 февраля на сцене культурного центра «Прометей». Однако афиши артистов уже убрали со здания центра, а на сайте «Карабас» прекратили продажу электронных билетов.

Руководитель компании-организатора «Проконцерт» Олег Ежель заявил журналистам издания, что концерты «Кроликов» в Броварах, Фастове и в других городах Центральной Украины отменены.

По его словам, это решение приняли городские власти, которые решили «не разжигать конфликт в обществе».

Вместе с тем до сих пор еще можно приобрести билеты на концерты Данильца и Моисеенко в Белгород-Днестровском, Смеле, Александрии и Южном.

Данные артистов попали на сайт «Миротворец» после того, как они приняли участие в телемосте «Надо поговорить», организованном телеканалом «Россия 1» в июле прошлого года. Кроме того, дуэт неоднократно выступал в юмористических передачах на российском телевидении.

В СБУ эту ситуацию пока не комментируют, отметили в «Трибуне».