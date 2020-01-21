Экс-президент Украины Петр Порошенко не явился на допрос в ГБР в качестве свидетеля по делу о госизмене в ходе подготовки и проведении минских соглашений в феврале 2015 года. Об этом 21 января сообщает «Страна»

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Ранее правоохранители сообщили, что в случае неявки Порошенко к следователю без уважительных причин к нему может быть применен привод.

«Сейчас под зданием ГБР немноголюдно, здесь находятся лишь некоторые представители СМИ. По состоянию на 10:30 Порошенко в ГБР нет», — говорится в сообщении.

Накануне адвокат Порошенко Игорь Головань заявил, что экс-президент отменил свой визит в Швейцарию и приехал в ГБР 20 января, чтобы получить повестку на допрос в качестве свидетеля на 24 января в деле о «минских договоренностях», на 30 января в деле касательно украинских моряков в Керченском заливе и на 11 февраля в деле про судебную реформу.

Также Головань уточнил, что на 21 января Порошенко повестки не получал.