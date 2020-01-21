Порошенко должен был явиться на допрос 21 января в 10:30 (11:30 по мск).
Ранее правоохранители сообщили, что в случае неявки Порошенко к следователю без уважительных причин к нему может быть применен привод.
«Сейчас под зданием ГБР немноголюдно, здесь находятся лишь некоторые представители СМИ. По состоянию на 10:30 Порошенко в ГБР нет», — говорится в сообщении.
Накануне адвокат Порошенко Игорь Головань заявил, что экс-президент отменил свой визит в Швейцарию и приехал в ГБР 20 января, чтобы получить повестку на допрос в качестве свидетеля на 24 января в деле о «минских договоренностях», на 30 января в деле касательно украинских моряков в Керченском заливе и на 11 февраля в деле про судебную реформу.
Также Головань уточнил, что на 21 января Порошенко повестки не получал.