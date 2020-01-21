В Московском патриархате выразили несогласие с претензиями по поводу того, будто он отрицает первенство Константинопольской церкви и пытается занять ее место в православном мире. Обвинения отверг глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в интервью Интерфаксу 21 января

РПЦ перед лицом раскола мирового православия © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Мне не приходилось слышать ни одного убедительного аргумента, который доказывал бы справедливость этих обвинений», — заявил митрополит Иларион.

По его словам, о том, за кем РПЦ признает первенство во Вселенской церкви, можно узнать из документа, принятого Синодом в декабре 2013 года, который так и называется — «Позиция Московского Патриархата по вопросу о первенстве во Вселенской Церкви». Там четко указано, что после Великого раскола 1054 года первенство чести в Православной церкви принадлежит Константинопольскому патриарху.

При этом митрополит обратил внимание на то, что РПЦ является, возможно, единственной поместной церковью, признающей первенство Константинополя не только на словах, но и в специальном документе, имеющем синодальный статус.

В то же время священнослужитель обратил внимание на то, что за последние 100 лет в Константинопольском патриархате развилось учение о первенстве, которое можно охарактеризовать как «первый без равных», вместо положенного «первый среди равных».

«Такое понимание "первенства" константинопольской кафедры Русская церковь отвергает как не соответствующее ни Преданию церкви, ни православной экклезиологии (отрасль богословия, изучающая природу, свойства и устройство церкви. — Ред.). Но, к сожалению, именно такое понимание первенства возобладало на Фанаре и привело к вторжению на Украину. Следствием его стало вынужденное прекращение нами общения с Константинопольской церковью», — резюмировал представитель РПЦ.

В конце 2018 года на Украине по инициативе властей и Константинопольского патриархата была создана так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ). Данная структура была образована путем слияния двух других раскольнических церквей.

Получив от Вселенского патриарха Варфоломея томос об «автокефалии», в действительности она оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. До настоящего времени ни одна другая поместная церковь, кроме Элладской и Александрийской, не признала ПЦУ.

Единственной канонической церковью на Украине остается Украинская православная церковь Московского патриархата.