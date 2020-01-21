Президент Украины Владимир Зеленский 23-24 января посетит с рабочим визитом Израиль для участия в памятных мероприятиях в рамках Всемирного форума Холокоста. Об этом 21 января сообщается на сайте Офиса президента

Отмечается, что Всемирный форум Холокоста посвящен 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц. Программой визита предусмотрены переговоры президента Украины с руководством Израиля и встреча с представителями израильских деловых кругов.