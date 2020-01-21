Отмечается, что Всемирный форум Холокоста посвящен 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц.
Программой визита предусмотрены переговоры президента Украины с руководством Израиля и встреча с представителями израильских деловых кругов.
Отмечается, что Всемирный форум Холокоста посвящен 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц.
Программой визита предусмотрены переговоры президента Украины с руководством Израиля и встреча с представителями израильских деловых кругов.
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