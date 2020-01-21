Украинки едут рожать в США, так как не уверены в том, что в родной стране роды пройдут безопасно, считает политический эксперт Руслан Бизяев. Об этом он рассказал в комментарии изданию «Голос.UA», опубликованном во вторник, 21 января

На Украине хотят улучшить условия труда беременным © lotus hospitals / flickr Дональда Трампа планирует объявить запрет на «родильный туризм» — распространенная практика получения гражданства через роды в США. По закону любой ребенок, рожденный на территории страны, становится гражданином Соединенных Штатов.

Но, по мнению эксперта, украинские мамы едут в Штаты ради качественной медицины, и их нельзя в этом обвинить.

«Я противник любых запретов. Но почему женщины едут рожать в США? Потому что у нас тут такая медицина. Это не проблема Соединенных Штатов Америки, это проблема Украины. Мы должны создать здесь все условия, чтобы никто никуда из страны не выезжал на работу в другую страну, не ехал туда лечиться, не ехал рожать, не ехал учиться», — отметил Бизяев.

Он также отметил, что независимо от заключительного решения Штатов Украине необходимо заняться улучшением качества медобслуживания в роддомах и вопросами социальной защиты украинцев в целом.