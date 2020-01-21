Малолетние вандалы устроили погром в торговом центре «Глобус» на майдане Независимости. Об этом 20 января написали в Facebook-группе «Типичный Киев»

Люди дрались, таранили двери автомобилем: в киевской пиццерии устроили погром © Simon Peter Tiu / flickr

Согласно Гражданскому кодексу Украины, вред, причиненный ребенком младше 16 лет, возмещают родители.

Пользователи Сети возмутились выходкой подростков и в комментариях развернули дискуссию о проблемах воспитания и наказании за такое хулиганство.

«Украинские мальчики нашли развлечение», «Жаль, у нас нет серьезных, как в некоторых странах, исправительных работ! Дней 60 впаять, чтобы улицы мели каждый день, мусор собирали, стены отмывали», «Они же дети… Как можно их в армию отдавать? Пусть лучше занимаются х…й, но у мамки под юбкой!», «Наверное, их воспитывали, как сейчас модно, по принципу "ребенка нельзя наказывать, кричать, запрещать"», «В Африке так даже не поступают! Level of culture — ниже нуля!», «Чувство безнаказанности и лояльные законы, результат — подобные действия», — написали они.