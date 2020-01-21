Министр образования и науки Украины Анна Новосад пожаловалась на низкую зарплату, чем вызвала критику пользователей соцсетей

В украинском правительстве закончилась эпоха бедности. Как разбогатели министры © Facebook, Національний банк України | Перейти в фотобанк

«Мне этого хватает, чтобы нормально прожить. Я имею собственное жилье, служебный автомобиль, у меня нет времени ходить в кино… Но я хочу иметь ребенка, а на такую зарплату я его не смогу содержать», — пояснила Новосад.

Впрочем, жалобы министра не нашли понимания у украинцев, которые напомнили, что средняя зарплата по стране в три раза меньше, чем у нее.

«А почему тебя не волнует, на что содержат детей тысячи твоих подчиненных? Хочешь миллионы — иди в бизнес, хочешь изменить нашу страну — служи миллионам, а не ной о себе единственной», — заявил глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко на своей странице в Facebook.

«А почему главврач может [растить ребенка] на 15 тысяч [гривен] (38,1 тыс. рублей. — Ред.)? Или директор школы примерно на столько же? Вы, вчерашние чьи-то помощники — чем лучше?» — возмутилась генеральный продюсер телеканала ZIK Наталья Влащенко.

«Да вы что? А как другие могут [содержать детей]?» — сыронизировал адвокат Клим Братковский.

«Кстати, в декабре она (Новосад — ред.) получила уже 138 412 гривен (около $6 тысяч), и все равно, видимо, ей этого мало. Интересно, а за что ей платить больше, когда она даже базовой грамоте не обучена?! Да и 90-95% украинцев содержат детей на значительно меньшие деньги, чем Новосад», — написал эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Николай Спиридонов.

«А как жить на минимальную зарплату? Как прожить семье учителя с детьми при заработной плате педагога в 8 тысяч гривен (20,3 тыс. рублей — ред.)? Как?!» — поинтересовался политический аналитик Алексей Калиниченко.

Стоит отметить, что на «низкую» зарплату в украинском правительстве жалуется не только Новосад. Так, к зиме 2019 года один за другим министры начали сетовать на низкий достаток и нехватку денег, что привело к тому, что с начала 2020 года их оклады выросли в разы.