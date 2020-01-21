Ляшко опубликовал видео, в котором скептически высказался о снижении тарифов на 30%, о котором заявлял премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
«Я сейчас обращаюсь к этим людям, которым снизили стоимость коммунальных платежей. Пришлите платежку, покажите мне новую платежку. Я выставлю бутылку коньяка, хорошего коньяка, тому, кому на 30% снизили стоимость коммуналки по сравнению с прошлым годом», — заявил экс-депутат.
Он также отметил, что с 1 января 2020 года газ подорожал на 20%, при том, что в Европе стоимость голубого топлива достигла самых низких показателей за последние три года.
«Покажите мне этих счастливчиков, которые платят меньше на 30% за коммунальные услуги. Давайте вместе за них порадуемся. Пришлите мне ваши платежки. И действительно ли вы платите меньше, чем в прошлом отопительном сезоне? Если так, то я буду только рад. Если нет — то в очередной раз докажем, что они врут», — сказал Ляшко.
В комментариях лидеру Радикальной партии прислали несколько фотографий платежных квитанций, согласно которым стоимость коммунальных услуг действительно снизилась.