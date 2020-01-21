В Польше на горе Монастырь возле села Верхрата в Подкарпатском воеводстве неизвестные уничтожили мемориальную доску с могилы воинов Украинской повстанческой армии* (УПА). Об этом сообщила газета «Наше слово» 20 января

Польша призвала выживших украинцев рассказать о преступлениях ОУН-УПА* © РИА Новости, Алексей Фурман | Перейти в фотобанк Отмечается, что об уничтожении таблички Объединению украинцев в Польше стало известно от человека, побывавшего на горе во время рождественских праздников.

Плита была разбита на мелкие куски, которые выбросили в яму. Также неизвестные сорвали вышитые рушники (полотенца) с деревьев, которые осенью в рамках чествования погибших развесили польские активисты.

Объединение украинцев в Польше осудило этот акт вандализма в официальном заявлении.

«Союз украинцев в Польше выражает решительный протест в связи с еще одним случаем разрушения и осквернения украинской могилы в деревне Монастеж (Горинецкая коммуна, Подкарпатское воеводство), которая была основана в 1999 году Советом охраны памяти борьбы и мученичества», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что эта табличку уже однажды пришлось восстанавливать. Так, в 2015 году неизвестные разбили гранитную плиту с перечнем 62 погибших, а крест на памятнике покрасили в бело-красный цвет.

* Организация с таким названием запрещена в РФ