Железнодорожник получил ушибы лица. После этого начальник поезда вызвал полицию.
Правоохранители задокументировали факт правонарушения и задержали нападавших.
«Такой проводник, который делает замечания курильщикам — на вес золота! Дайте ему уже за это премию, пожалуйста! Обычно, это делаю я как пассажир. Повезло, что еще цела», «Курят сейчас везде — и в поездах, и в электричках! Введите сейчас хотя бы временно полицейские рейды, пусть оштрафуют их! Потому что ездить просто невозможно, особенно в электричках!», «Ехали в Одессу. Проводница позволяла курить тем, кто заказывал у нее неоднократно чай, кофе, может еще что-то. Другим делала замечания в некорректной форме. Дошло до вызова начальника поезда», — написали пользователи соцсети.