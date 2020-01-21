Четверо пассажиров набросились на 50-летнего проводника в поезде № 43 «Киев - Ивано-Франковск» после того, как он попросил не курить в тамбуре. Об этом 20 января сообщает rbc.ua

На Украине хотят запретить курить электронные сигареты в общественных местах © Facebook, PMHoncharuk

Правоохранители задокументировали факт правонарушения и задержали нападавших.

«Такой проводник, который делает замечания курильщикам — на вес золота! Дайте ему уже за это премию, пожалуйста! Обычно, это делаю я как пассажир. Повезло, что еще цела», «Курят сейчас везде — и в поездах, и в электричках! Введите сейчас хотя бы временно полицейские рейды, пусть оштрафуют их! Потому что ездить просто невозможно, особенно в электричках!», «Ехали в Одессу. Проводница позволяла курить тем, кто заказывал у нее неоднократно чай, кофе, может еще что-то. Другим делала замечания в некорректной форме. Дошло до вызова начальника поезда», — написали пользователи соцсети.