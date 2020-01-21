Одесский горсовет отказался отдавать «Золотую Звезду» города-героя Национальному военно-историческому музею Украины, расположенному в Киеве. Об этом 20 января сообщило издание «Думская»

В Одессе исполнили советскую «Смуглянку» — видео © Скриншот из видео Украина.ру передаст Киеву медаль, орденскую книжку и грамоту, однако историко-топонимическая комиссия исполнительного комитета Одесского горсовета отклонила предложение музея.

«Пусть хранится в Одессе. Тут она нужнее», — прокомментировал решение член комиссии, краевед Александр Бабич.

При этом комиссия поддержала переименование нескольких остановок общественного транспорта. Так, остановка «Ул. Градоначальницкая» теперь называется «Академия связи», «Фабрика нетканых материалов» — «Ул. Лиманная», а автобусная остановка «Пост ГАИ» на въезде в город будет называться «У Двух столбов».