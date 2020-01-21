«Если Бог наметил Украине путь независимого государства и независимой церкви, Бог доведет это до конца», — сказал он.
Он добавил, что еще не написал завещание, поскольку намерен продолжать работать. Своей главной задачей он видит вырастить УПЦ КП до того же размера, какой был до получения неканонической «Православной церковью Украины» (ПЦУ) томоса об автокефалии от Константинопольского патриархата.
Напомним, после создания ПЦУ путем объединения УПЦ КП, Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) и двух переметнувшихся епископов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) главой новой религиозной организации был избран Епифаний Думенко.
Последний оттеснил Филарета от власти в ПЦУ и заявил о ликвидации УПЦ КП, отобрав у нее ряд приходов. Филарет оспорил ликвидацию УПЦ КП в суде, заявив, что Епифаний и Константинопольский патриархат обманули его и Украину.