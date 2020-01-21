Глава раскольников из неканонической «Украинской православной церкви киевского патриархата» (УПЦ КП) Филарет (Денисенко) рассказал, от чего зависит будущее страны и УПЦ КП. Его слова приводит ТСН 21 января

«Если Бог наметил Украине путь независимого государства и независимой церкви, Бог доведет это до конца», — сказал он.

Он добавил, что еще не написал завещание, поскольку намерен продолжать работать. Своей главной задачей он видит вырастить УПЦ КП до того же размера, какой был до получения неканонической «Православной церковью Украины» (ПЦУ) томоса об автокефалии от Константинопольского патриархата.

Православие в современной Украине. Справка © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Епифаний Думенко.

Последний оттеснил Филарета от власти в ПЦУ и заявил о ликвидации УПЦ КП, отобрав у нее ряд приходов. Филарет оспорил ликвидацию УПЦ КП в суде, заявив, что Епифаний и Константинопольский патриархат обманули его и Украину.