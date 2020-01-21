Главный источник контрабанды сигарет: ЕС жестко раскритиковал Украину
Главный источник контрабанды сигарет: ЕС жестко раскритиковал Украину
© РИА Новости, Алексей Даничев | Перейти в фотобанк
Отмечается, что подпольная фабрика по производству сигарет находилась в труднодоступном районе муниципалитета Седелья (провинция Малага), а склад — в Агилар-де-ла-Фронтера (провинция Кордоба). Во время обыска правоохранители нашли 54,5 тысяч пачек сигарет с изображением известного бренда.

По данным полиции, поддельные табачные изделия распространялись в Испании и на территории Евросоюза. Как рассказали правоохранители, операция проводилась на основании информации, полученной еще в марте 2019 года.

Всего в ходе операции были арестованы семь человек. Им предъявлены обвинения в контрабанде акцизных товаров, преступлении против интеллектуальной собственности и нарушении налогового законодательства.