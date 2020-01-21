В Испании предотвращена деятельность преступной группировки, занимавшейся подпольным производством сигарет в провинции Андалусия: арестованы граждане Украины, Латвии и России. Об этом пресс-служба испанской полиции сообщила в Twitter 20 января

Главный источник контрабанды сигарет: ЕС жестко раскритиковал Украину © РИА Новости, Алексей Даничев | Перейти в фотобанк

По данным полиции, поддельные табачные изделия распространялись в Испании и на территории Евросоюза. Как рассказали правоохранители, операция проводилась на основании информации, полученной еще в марте 2019 года.

Всего в ходе операции были арестованы семь человек. Им предъявлены обвинения в контрабанде акцизных товаров, преступлении против интеллектуальной собственности и нарушении налогового законодательства.