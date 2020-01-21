Утром в субботу, 18 января, сотрудник полиции по дороге на работу заметил двух мужчин, разливающих неизвестное вещество вокруг местного бара. Прибывшая на место следственно-оперативная группа установила, что к преступлению могут быть причастны мужчины, передвигающиеся на автомобиле «Мерседес» черного цвета.
Уже через два часа авто было замечено в Голопристанском районе. Находившиеся в салоне мужчины пытались убежать, бросив машину, но были задержаны.
При этом, как сообщается, одним из злоумышленников оказался кандидат в нардепы и глава херсонского ячейки националистической партии «Национальный корпус» Никита Тютюнник.
По данным издания, он вместе с пособником был отправлен под ночной домашний арест.