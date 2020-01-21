Скадовский районный суд Херсонской области отправил под ночной домашний арест двух подозреваемых в поджоге одного из кафе города. Об этом 20 января сообщило издание «Мой Херсон» со ссылкой на свои источники

Погромы в «наливайках». Ультраправые раскрыли, что полицейские искали у члена «Нацкорпуса» © 0629.com.ua

Уже через два часа авто было замечено в Голопристанском районе. Находившиеся в салоне мужчины пытались убежать, бросив машину, но были задержаны.

При этом, как сообщается, одним из злоумышленников оказался кандидат в нардепы и глава херсонского ячейки националистической партии «Национальный корпус» Никита Тютюнник.

По данным издания, он вместе с пособником был отправлен под ночной домашний арест.