Погромы в «наливайках». Ультраправые раскрыли, что полицейские искали у члена «Нацкорпуса»
Погромы в «наливайках». Ультраправые раскрыли, что полицейские искали у члена «Нацкорпуса»
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Утром в субботу, 18 января, сотрудник полиции по дороге на работу заметил двух мужчин, разливающих неизвестное вещество вокруг местного бара. Прибывшая на место следственно-оперативная группа установила, что к преступлению могут быть причастны мужчины, передвигающиеся на автомобиле «Мерседес» черного цвета. 

Уже через два часа авто было замечено в Голопристанском районе. Находившиеся в салоне мужчины пытались убежать, бросив машину, но были задержаны.

При этом, как сообщается, одним из злоумышленников оказался кандидат в нардепы и глава херсонского ячейки националистической партии «Национальный корпус» Никита Тютюнник.

По данным издания, он вместе с пособником был отправлен под ночной домашний арест.