В понедельник, 20 января, сотрудники Офиса генпрокурора, Службы безопасности и Нацполиции Украины в рамках расследования дела Гандзюк задержали Павловского, который оказался руководителем преступной организации в Херсонской области.
«Так выглядит месть за отказ лжесвидетельствовать… Зам генерального приезжал перед допросом у следственного судьи, уговаривал [Павловского] дать неправдивые показания против Мангера. Он отказался, за что и прилетела ответка», — написал Шадрин.
В рамках спецоперации, которую провели ОГУ, СБУ и Нацполиция, правоохранители сообщили о подозрении девяти лицам. Также были проведены обыски, в частности, у Мангера, экс-председателя Херсонской ОГА Андрея Гордеева и депутата облсовета Евгения Рищука.