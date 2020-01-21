Адвокат главы Херсонского облсовета Владислава Мангера Александр Шадрин заявил, что украинские правоохранители задержали подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк Игоря Павловского из-за того, что тот отказался давать ложные показания против Мангера. Об этом защитник сообщил на своей странице в Facebook 20 января

В Херсоне задержали подозреваемого в организации убийства Гандзюк и членов его банды © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

«Так выглядит месть за отказ лжесвидетельствовать… Зам генерального приезжал перед допросом у следственного судьи, уговаривал [Павловского] дать неправдивые показания против Мангера. Он отказался, за что и прилетела ответка», — написал Шадрин.

В рамках спецоперации, которую провели ОГУ, СБУ и Нацполиция, правоохранители сообщили о подозрении девяти лицам. Также были проведены обыски, в частности, у Мангера, экс-председателя Херсонской ОГА Андрея Гордеева и депутата облсовета Евгения Рищука.