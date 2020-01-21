По версии пресс-службы ООС, обстрел велся из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.
В свою очередь, представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня 20 января сообщило, что подконтрольные Киеву формирования в шесть раз усилили интенсивность обстрелов за прошедшие сутки, выпустив 120 боеприпасов по территории ДНР.
При обстрелах применялись минометы калибром 82 и 120 мм, а также вооружение БМП и БТР. Количество выпущенных боеприпасов калибром до 12,7 мм не входит в общую статистику количества боеприпасов в ежедневной сводке, отметили в представительстве ДНР.