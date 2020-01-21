Пресс-центр проводимой киевским режимом операции Объединенных сил (ООС) в Донбассе заявил, что за 20 января со стороны ДНР и ЛНР по позициям ООС было произведено 10 обстрелов, в результате которых один человек погиб и один получил ранения

В ДНР погиб замкомандира полка спецназа МВД республики © Скриншот из видео

В свою очередь, представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня 20 января сообщило, что подконтрольные Киеву формирования в шесть раз усилили интенсивность обстрелов за прошедшие сутки, выпустив 120 боеприпасов по территории ДНР.

При обстрелах применялись минометы калибром 82 и 120 мм, а также вооружение БМП и БТР. Количество выпущенных боеприпасов калибром до 12,7 мм не входит в общую статистику количества боеприпасов в ежедневной сводке, отметили в представительстве ДНР.