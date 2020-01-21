Любые скандалы в правительстве ослабляют национальную валюту. Об этом заявил директор Института трансформации общества Олег Соскин, передает 21 января «Главред»

Команда Зеленского не представляет, как заставить экономику работать без кредитов - Соскин © youtube.com Алексея Гончарука с членами правительства, утверждает политолог.

По его словам, если подтвердится, что информацию про рабочее совещание и слова Гончарука записала министр финансов Оксана Маркарова, то ее необходимо немедленно убирать с поста, так как она сможет дестабилизировать финансовую ситуацию.

«Так как ее действия априори направлены на развал государственных финансов. Она не в состоянии функционировать без поддержки Международного валютного фонда — она его протеже и продолжение [экс-министра финансов] Натальи Яресько в Украине. И потому ее надо заменить профессиональным функционером, который понимает, что такое государственные финансы», — сказал Соскин.

Политолог добавил, что январь и февраль — месяцы низкой экономической активности. Поэтому если Нацбанк не займется укреплением национальной валюты, то курс доллара может подскочить до 50 гривен.

Это грозит падением заработной платы, снижением уровня жизни широких масс населения, который и так сегодня держится на грани.