В пятницу, 17 января, Рада провела последнее заседание в пленарном режиме. Разумков объявил о закрытии второй сессии. Согласно календарному плану, новая сессия парламента откроется в феврале и продлится до середины июля.
«Лично я сегодня не вижу предпосылок для роспуска парламента ни с точки зрения законодательства, ни с точки зрения эффективности работы», — сказал спикер, отвечая на вопрос о том, рассматривает ли пропрезидентская партия «Слуга народа» возможность проведения досрочных выборов в Раду.
При этом он напомнил, что после выборов, которые прошли в 2019 году, у парламента есть год иммунитета.
Стоит отметить, что ранее, отвечая на аналогичный вопрос, Разумков признался, что допускает, что парламент будет работать меньше положенного срока в пять лет.
Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля 2019 года. Парламентарии избирались на полный срок в пять лет.