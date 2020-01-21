Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что не видит предпосылок для роспуска парламента ни с законодательной точки зрения, ни с точки зрения эффективности работы. Он сказал об этом в эфире телеканала ICTV 20 января

Разумков сомневается, что Рада проработает полный срок © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Лично я сегодня не вижу предпосылок для роспуска парламента ни с точки зрения законодательства, ни с точки зрения эффективности работы», — сказал спикер, отвечая на вопрос о том, рассматривает ли пропрезидентская партия «Слуга народа» возможность проведения досрочных выборов в Раду.

При этом он напомнил, что после выборов, которые прошли в 2019 году, у парламента есть год иммунитета.

Стоит отметить, что ранее, отвечая на аналогичный вопрос, Разумков признался, что допускает, что парламент будет работать меньше положенного срока в пять лет.

Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля 2019 года. Парламентарии избирались на полный срок в пять лет.