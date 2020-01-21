На Украине впервые за три года специалисты зафиксировали вспышку птичьего гриппа. Об этом в понедельник, 20 января, сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей

Эпидемия гриппа на фоне приближающейся катастрофы украинской медицины © РИА Новости, Александр Кондратюк | Перейти в фотобанк зарегистрирован в Винницкой области, в частности на предприятии «Хутор», в котором, по предварительной информации, содержатся почти 100 тысяч голов птиц. После обнаружения гибели птиц главный ветеринарный инспектор региона объявил карантин на предприятии до выяснения причин происходящего.

«При исследовании отобранных проб биоматериала в Государственном научно-исследовательском институте по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы 19 января был установлен диагноз "птичий грипп"», — говорится в сообщении.

На место выехали специалисты Госпродпотребслужбы и института лабораторной диагностики и ветеринарно-санитарной экспертизы. На месте проводятся мероприятия для предотвращения распространения вируса.