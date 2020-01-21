В ночь на 19 января в Лас-Вегасе Олейник одержал победу над американцем Морисом Грином на турнире UFC 246. Украинский телеканал Setanta Sports транслировал в прямом эфире все бои главного карда, однако поединок Олейника и Грина в эфир не вышел. Комментируя это, представитель телеканала предложил адресовать все вопросы правительству Украины.
«Мне скидывали такую информацию. Но я даже не в курсе и не хочу в это вникать. Меня в Лас-Вегасе СМИ пытались вытащить на подобные разговоры: хотели приехать и поговорить, чтобы я рассказал о ситуации на Украине. Я сразу говорил: "Ребята, до свидания. О спорте я все расскажу". Не хочу политику связывать со спортом. Вот сейчас идут отстранения [со стороны WADA] спортсменов из-за того, что они просто россияне», — сказал Олейник.
По его словам, это неправильно, когда «чистым» и честным спортсменам указывают на их паспорта.
В 2014 году тогда еще гражданин Украины Олейник вышел на один из своих поединков в футболке с портретом президента РФ Владимира Путина. В сентябре 2015 года спортсмен получил российское гражданство, а спустя три месяца ему запретили въезд на территорию Украины.
Схватку против одного из самых высоких бойцов в UFC Грина 42-летний уроженец Харькова завершил болевым приемом. Для него это стала 58-я победа при 13 поражениях.