Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что не направлял депутатов на заседание Всемирного экономического форума в Давосе, а поэтому, если они хотят его посетить, то должны оплатить командировку самостоятельно. Об этом он рассказал 20 января в эфире ток-шоу «Свобода слова»

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