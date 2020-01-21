«В первом очередь я смотрю, когда (чтобы это не была сессия), куда и за счет чего. От Верховной Рады стараемся отправлять в командировку очень осторожно, исключительно НАТО, ПАСЕ. И все командировки происходят на 99% не за счет государственного бюджета Украины. Так же и посещение Давоса народными депутатами не будет стоить гражданам нашего государства ни гривны», — заявил Разумков.
Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский 22 января отправится с рабочим визитом в Швейцарию для участия в ежегодном заседании Всемирного экономического форума. Кроме того, в рамках форума запланировано выступление главы государства.