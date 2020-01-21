«Зеленая зона» — особо охраняемый район в Багдаде, где находятся посольства, а также парламент, кабинет премьер-министра и президиум страны. Как сообщается, в результате обстрела никто не пострадал.
«Три ракеты упали в районе американского посольства в "зеленой зоне" в Багдаде, из посольства слышны сигналы воздушной тревоги», — цитирует источник информагентство.
Ситуация в ближневосточном регионе обострилась после того, как по приказу президента США Дональда Трампа американские военные 3 января подвергли авиаудару аэропорт Багдада.
В результате атаки погиб командующий спецподразделением «Аль Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани. В ответ вооруженные силы Ирана обстреляли две военные базы США в Ираке.