Иран раздора: Запад раскололся из-за сбитого украинского "Боинга"
Иран раздора: Запад раскололся из-за сбитого украинского "Боинга"
© РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк
«Зеленая зона» — особо охраняемый район в Багдаде, где находятся посольства, а также парламент, кабинет премьер-министра и президиум страны. Как сообщается, в результате обстрела никто не пострадал.

«Три ракеты упали в районе американского посольства в "зеленой зоне" в Багдаде, из посольства слышны сигналы воздушной тревоги», — цитирует источник информагентство.

Ситуация в ближневосточном регионе обострилась после того, как по приказу президента США Дональда Трампа американские военные 3 января подвергли авиаудару аэропорт Багдада.

В результате атаки погиб командующий спецподразделением «Аль Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани. В ответ вооруженные силы Ирана обстреляли две военные базы США в Ираке. 