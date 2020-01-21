В ночь на 21 января возле посольства США в «зеленой зоне» Багдада упали по меньшей мере три ракеты. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в иракских органах безопасности

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