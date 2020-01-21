Белоруссия закупила 80 тыс. тонн норвежской нефти. Об этом 21 января заявил представитель белорусского госконцерна «Белнефтехим», передает РИА Новости

Энергонезависимость. Эксперт рассказал, насколько дороже для Минска будет любая нефть не из РФ © РИА Новости, Егор Еремов | Перейти в фотобанк

Точную дату поставки нефти представитель госкомпании назвать затруднился.

«Речь шла, по-моему, про 21 января», — сказал он.

Не стал представитель «Белнефтехима» отвечать на вопрос и о том, будут ли такие поставки регулярными.

Белоруссия и Россия приостановили переговоры по тарифам на транзит по нефтепроводу «Дружба» по территории республики.

Москва и Минск должны были согласовать тариф на прокачку нефти к середине января, однако прийти к взаимопониманию не удалось, так как Белоруссия настаивает на повышении тарифа на 16,6%, а РФ с таким ростом цены не согласна.