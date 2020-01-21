Энергонезависимость. Эксперт рассказал, насколько дороже для Минска будет любая нефть не из РФ
Энергонезависимость. Эксперт рассказал, насколько дороже для Минска будет любая нефть не из РФ
© РИА Новости, Егор Еремов | Перейти в фотобанк
По его словам, нефть из Норвегии поступит на нефтеперерабатывающий завод «Нафтан» через порт в литовской Клайпеде.

Точную дату поставки нефти представитель госкомпании назвать затруднился.

«Речь шла, по-моему, про 21 января», — сказал он.

Не стал представитель «Белнефтехима» отвечать на вопрос и о том, будут ли такие поставки регулярными.

Белоруссия и Россия приостановили переговоры по тарифам на транзит по нефтепроводу «Дружба» по территории республики.

Москва и Минск должны были согласовать тариф на прокачку нефти к середине января, однако прийти к взаимопониманию не удалось, так как Белоруссия настаивает на повышении тарифа на 16,6%, а РФ с таким ростом цены не согласна.

 

 

 