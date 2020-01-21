По его словам, нефть из Норвегии поступит на нефтеперерабатывающий завод «Нафтан» через порт в литовской Клайпеде.
Точную дату поставки нефти представитель госкомпании назвать затруднился.
«Речь шла, по-моему, про 21 января», — сказал он.
Не стал представитель «Белнефтехима» отвечать на вопрос и о том, будут ли такие поставки регулярными.
Белоруссия и Россия приостановили переговоры по тарифам на транзит по нефтепроводу «Дружба» по территории республики.
Москва и Минск должны были согласовать тариф на прокачку нефти к середине января, однако прийти к взаимопониманию не удалось, так как Белоруссия настаивает на повышении тарифа на 16,6%, а РФ с таким ростом цены не согласна.