«Я не знал об этой ситуации, поэтому у нас пока позиции фракции нет, потому что мы закончили работу в пятницу, сейчас люди ездят по округам, то есть у нас не было собрания фракции. У нас точно будет позиция фракции. Если спросить о моей личной позиции, то я категорически против»,- заявил Арахамия.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности главы ГБР Романа Трубу и назначил временно исполняющей обязанности руководителя Ирину Венедиктову.
Венедиктова же подписала приказы о назначении своих заместителей. Ими стали бывший сотрудник СБУ Александр Соковов и бывший адвокат экс-президента Виктора Януковича Александр Бабиков. Стоит отметить, что комиссия ГБР не выявила у последнего конфликта интересов, который мог бы помешать назначению на должность.