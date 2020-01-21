Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что он против назначения на пост заместителя главы Государственного бюро расследований (ГБР) бывшего адвоката экс-президента Украины Виктора Януковича Александра Бабикова. Об этом он заявил в эфире ток-шоу «Свобода слова» в понедельник, 20 января

«Я не знал об этой ситуации, поэтому у нас пока позиции фракции нет, потому что мы закончили работу в пятницу, сейчас люди ездят по округам, то есть у нас не было собрания фракции. У нас точно будет позиция фракции. Если спросить о моей личной позиции, то я категорически против»,- заявил Арахамия.

С Порошенко снимут неприкосновенность? ГБР готовит подозрение © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Владимир Зеленский уволил с должности главы ГБР Романа Трубу и назначил временно исполняющей обязанности руководителя Ирину Венедиктову.

Венедиктова же подписала приказы о назначении своих заместителей. Ими стали бывший сотрудник СБУ Александр Соковов и бывший адвокат экс-президента Виктора Януковича Александр Бабиков. Стоит отметить, что комиссия ГБР не выявила у последнего конфликта интересов, который мог бы помешать назначению на должность.