Вечером 20 января в Донецке погиб заместитель командира полка спецназа Внутренних войск МВД Алексей Кривуля (позывной Грин). Об этом 21 января в Twitter сообщил заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов

Названы условия, при которых украинская армия захватит ДНР и ЛНР по хорватскому сценарию © Сергей Кривонос. Facebook Анатолий Штефан («Штирлиц») утверждает, что Алексея Кривулю застрелили.

«Грин, ты был лучшим из нас. Своим примером и личным участием в боевых операциях, ты сохранил не одну сотню бойцов», — написал Безсонов.

Алексей Кривуля родился в Николаевке Донецкой области. В 2014 году вступил в донецкое ополчение. Был заместителем командира батальона «Пятнашка» по работе с личным составом.

"Грин" ты был лучшим из нас. Своим примером и личным участием в боевых операциях, ты сохранил не одну сотню бойцов.

Спасибо, что был рядом! Царства небесного и вечной памяти, брат! Мы тебя никогда не забудем!!!! https://t.co/m0oof3TDFh pic.twitter.com/nDatLWxXJr — DaniilBezsonov (@Goodwin87957367) January 20, 2020

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