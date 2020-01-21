Подробности гибели командира ополчения пока неизвестны. Украинский офицер Анатолий Штефан («Штирлиц») утверждает, что Алексея Кривулю застрелили.
«Грин, ты был лучшим из нас. Своим примером и личным участием в боевых операциях, ты сохранил не одну сотню бойцов», — написал Безсонов.
Алексей Кривуля родился в Николаевке Донецкой области. В 2014 году вступил в донецкое ополчение. Был заместителем командира батальона «Пятнашка» по работе с личным составом.
"Грин" ты был лучшим из нас. Своим примером и личным участием в боевых операциях, ты сохранил не одну сотню бойцов.— DaniilBezsonov (@Goodwin87957367) January 20, 2020
Спасибо, что был рядом! Царства небесного и вечной памяти, брат! Мы тебя никогда не забудем!!!! https://t.co/m0oof3TDFh pic.twitter.com/nDatLWxXJr