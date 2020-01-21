Названы условия, при которых украинская армия захватит ДНР и ЛНР по хорватскому сценарию
Названы условия, при которых украинская армия захватит ДНР и ЛНР по хорватскому сценарию
© Сергей Кривонос. Facebook
Подробности гибели командира ополчения пока неизвестны. Украинский офицер Анатолий Штефан («Штирлиц») утверждает, что Алексея Кривулю застрелили.

«Грин, ты был лучшим из нас. Своим примером и личным участием в боевых операциях, ты сохранил не одну сотню бойцов», — написал Безсонов.

Алексей Кривуля родился в Николаевке Донецкой области. В 2014 году вступил в донецкое ополчение. Был заместителем командира батальона «Пятнашка» по работе с личным составом.

 