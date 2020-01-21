Шесть дней праздника: Туркменистан отметил публикацию книги президента о пастушьих собаках
Шесть дней праздника: Туркменистан отметил публикацию книги президента о пастушьих собаках
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Чрезвычайным и полномочным послом Туркмении на Украине был назначен Тойлы Атаев. Указом президента он был освобожден от обязанностей туркменского полпреда в Германии, Польше и Дании.

Бердымухамедов также назначил новых чрезвычайных и полномочных послов в Германии и Италии. Ими стали Бердымурат Реджепов и Тойлы Комеков.

 