Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов назначил нового чрезвычайного и полномочного посла на Украине. Об этом в понедельник, 20 января, сообщила русскоязычная правительственная газета «Нейтральный Туркменистан»
Чрезвычайным и полномочным послом Туркмении на Украине был назначенТойлы Атаев. Указом президента он был освобожден от обязанностей туркменского полпреда в Германии, Польше и Дании.
Бердымухамедов также назначил новых чрезвычайных и полномочных послов в Германии и Италии. Ими стали Бердымурат Реджепов и Тойлы Комеков.
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