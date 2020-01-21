Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов назначил нового чрезвычайного и полномочного посла на Украине. Об этом в понедельник, 20 января, сообщила русскоязычная правительственная газета «Нейтральный Туркменистан»

Шесть дней праздника: Туркменистан отметил публикацию книги президента о пастушьих собаках © "Хроника Туркменистана" назначен Тойлы Атаев. Указом президента он был освобожден от обязанностей туркменского полпреда в Германии, Польше и Дании.

Бердымухамедов также назначил новых чрезвычайных и полномочных послов в Германии и Италии. Ими стали Бердымурат Реджепов и Тойлы Комеков.