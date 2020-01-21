Сейчас в парламенте Украины 450 депутатов.
Рада может принять законопроект №1017, который предусматривает уменьшение состава нардепов до 300 человек и введение пропорциональной избирательной системы.
«Думаю, что да. Есть такое решение Конституционного суда», — сказал Разумков.
Так же он выразил сожаление по поводу того, что Конституционный суд вернул законопроект о лишении мандатов нардепов-кнопкодавов и прогульщиков.
«Лично мне жаль, что так. Я считаю, все же, если народный депутат кнопкодавит или не выполняет своих функций, то ему нечего делать в Верховной Раде, пусть идет заниматься чем-то другим», — заявил спикер Рады.