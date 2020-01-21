Парламент может приступить к рассмотрению изменений в Конституцию относительно сокращения численности нардепов уже на следующей сессии, которая начнется 4 февраля. Об этом 20 января сообщил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире ICTV

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Рада может принять законопроект №1017, который предусматривает уменьшение состава нардепов до 300 человек и введение пропорциональной избирательной системы.

«Думаю, что да. Есть такое решение Конституционного суда», — сказал Разумков.

Так же он выразил сожаление по поводу того, что Конституционный суд вернул законопроект о лишении мандатов нардепов-кнопкодавов и прогульщиков.

«Лично мне жаль, что так. Я считаю, все же, если народный депутат кнопкодавит или не выполняет своих функций, то ему нечего делать в Верховной Раде, пусть идет заниматься чем-то другим», — заявил спикер Рады.