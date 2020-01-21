Украинский авиалайнер 8 января вылетел из тегеранского аэропорта в 6:12. В 6:18 он исчез с радаров.
Как позднее заявил командующий Воздушно-космическими силами Ирана Амир Али Хаджизаде, оператор ПВО принял самолет за приближающуюся крылатую ракету.
По информации агентства, Иран не располагает средствами для дешифровки черных ящиков сбитого самолета.
«Французские и американские агентства по расследованию авиационных происшествий отказались отправить в Иран необходимое оборудование для расшифровки черных ящиков», — говорится в сообщении.
На встрече президента Украины Владимира Зеленского и спецпредставителя президента Ирана Мохаммада Эслами в Киеве шла речь о том, что на Украину прибудет группа представителей Ирана, которые ознакомятся с техническими возможностями украинских специалистов для декодирования информации черных ящиков. Стороны также обсудят размеры компенсации родственниками и близких погибших.
На борту украинского Boeing находилось 176 человек, в том числе 11 украинцев. Все они погибли.