Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» был сбит двумя зенитными ракетами класса «земля-воздух», выпущенными из ЗРК «Тор-М1». Об этом 21 января сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные второго предварительного отчета Организации гражданской авиации Ирана

В конфликте с США Иран потерял моральное превосходство, сбив украинский самолёт © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Как позднее заявил командующий Воздушно-космическими силами Ирана Амир Али Хаджизаде, оператор ПВО принял самолет за приближающуюся крылатую ракету.

По информации агентства, Иран не располагает средствами для дешифровки черных ящиков сбитого самолета.

«Французские и американские агентства по расследованию авиационных происшествий отказались отправить в Иран необходимое оборудование для расшифровки черных ящиков», — говорится в сообщении.

На встрече президента Украины Владимира Зеленского и спецпредставителя президента Ирана Мохаммада Эслами в Киеве шла речь о том, что на Украину прибудет группа представителей Ирана, которые ознакомятся с техническими возможностями украинских специалистов для декодирования информации черных ящиков. Стороны также обсудят размеры компенсации родственниками и близких погибших.

На борту украинского Boeing находилось 176 человек, в том числе 11 украинцев. Все они погибли.