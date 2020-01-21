Бывший адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича - Александр Бабиков стал заместителем директора Госбюро расследований Украины (ГБР). Об этом 20 января сообщили на сайте ведомства

Евромайдан подготовило само окружение Януковича — Затулин © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк Ирины Венедиктовой, он не будет расследовать дела Евромайдана.

«Комиссия по отбору заместителей завершила свою работу, кандидаты прошли спецпроверку, приказы на назначение заместителей подписаны… Относительно манипуляции "заместитель директора ГБР, адвокат Януковича будет расследовать дела Майдана", я неоднократно подчеркивала и повторяю еще раз, чтобы общественность была уверена в непредвзятости: подразделение по "делам евромайдана" подчиняется исключительно директору ГБР, обязанности которого в данный момент выполняю я», — сказала она.

Бабиков — кандидат юридических наук. Окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого, работал в областных прокуратурах и в Генпрокуратуре.