Если бы в парламенте не нарушались положения регламента, то его работа была бы не такой продуктивной. Об этом 20 января заявил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире ICTV

Разумков рассказал, когда на Украине откроется рынок земли © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк сказал Разумков.

По его словам, бывают объемные законопроекты с множеством правок, и тогда действительно важно предоставить 10 дней депутату для ознакомления с текстом, однако с другой стороны, по мнению главы Рады, эта норма замедляет работу в ситуации, когда необходимо быстро принимать мелкие изменения в законодательство.

Разумков убежден, что несоблюдение сроков для ознакомления с текстом законопроекта является мелким нарушением регламента, которое компенсируется важностью тех изменений, которые происходят в стране.