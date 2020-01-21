«Действительно, согласно регламенту, раздаваться правки и таблицы должны за 10 дней, если вы говорите об этом. Если исходить из этой логики, то мы бы не приняли и четверть того, что мы приняли. При всем уважении к регламенту», — сказал Разумков.
По его словам, бывают объемные законопроекты с множеством правок, и тогда действительно важно предоставить 10 дней депутату для ознакомления с текстом, однако с другой стороны, по мнению главы Рады, эта норма замедляет работу в ситуации, когда необходимо быстро принимать мелкие изменения в законодательство.
Разумков убежден, что несоблюдение сроков для ознакомления с текстом законопроекта является мелким нарушением регламента, которое компенсируется важностью тех изменений, которые происходят в стране.