Если Минск реализует угрозы о национализации «Белтрансгаза», которые он опосредовано высказывает в адрес Москвы, то отношения между ней и Россией испортятся окончательно, а все объемы газа будут транспортироваться в Европу через Украину. Об этом рассказал политолог Богдан Безпалько в недавнем интервью ИА «Новороссия»

Безпалько рассказал, почему Россия точно не будет дотировать Белоруссию © РИА Новости, Нина Зотина

«Потому что так получится заполнить данный объем, в том числе тем газом, который должен идти через Белоруссию. А сам Минск лишится поставок дешевой нефти из России, а возможно и просто самих поставок», — указал Безпалько.

И если президент Белоруссии Александр Лукашенко перекроет нефтегазопровод, он обрушит свою репутацию, имидж своего государства как надежной страны-транзитера, повысив при этом цены на нефть, что в принципе хорошо для России, добавил специалист.

Поэтому России остается только ждать и не уступать Лукашенко в его желаниях, так как вся его политика описывается одной фразой — экономические дотации в обмен на формальное декларирование себя в качестве союзника, подытожил специалист.