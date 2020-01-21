Поскольку Россию заставили подписать пятилетний контракт с обязательной прокачкой 60 миллиардов кубометров в 2020 году, продолжил эксперт, для Москвы это будет даже выгодно.
«Потому что так получится заполнить данный объем, в том числе тем газом, который должен идти через Белоруссию. А сам Минск лишится поставок дешевой нефти из России, а возможно и просто самих поставок», — указал Безпалько.
И если президент Белоруссии Александр Лукашенко перекроет нефтегазопровод, он обрушит свою репутацию, имидж своего государства как надежной страны-транзитера, повысив при этом цены на нефть, что в принципе хорошо для России, добавил специалист.
Поэтому России остается только ждать и не уступать Лукашенко в его желаниях, так как вся его политика описывается одной фразой — экономические дотации в обмен на формальное декларирование себя в качестве союзника, подытожил специалист.