Главная проблема лидера ВО «Батькивщина» Юлии Тимошенко состоит в том, что она больше не востребована той самой системой, которую она сама же создавала. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в недавнем интервью «Комсомольской правде»

«Хотела что-то выторговать за увольнение Гончарука» – Ищенко о том, почему злится Тимошенко © ba.org.ua

«Она сейчас в оппозиции и ей в очередной раз надо выбираться в политические лидеры, что непросто. Тимошенко вышла в тираж. Ей пора на пенсию. Она не востребована системой, которая сама же создавала — но это ее проблема. Думать надо было лет 20 назад», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, когда Тимошенко высказывается о внешнем управлении Украиной, она может иметь в виду США и лично влиятельного финансиста Джорджа Сороса, который фактически представляет интересы демократов, то есть оппозицию Дональда Трампа.

Тимошенко не без оснований рассчитывала, добавил Ищенко, что ей удастся выторговать от президента Владимира Зеленского привелегий для себя в обмен на снятие Алексея Гончарука с поста премьера, но эта затея провалилась, и теперь она критикует главу государства.

Говоря о критике Тимошенко рынка земли, политолог обратил внимание, что она была причастна к приватизации сельхозземель, потому что именно при ней десяток крупнейших международных агрохолдингов взяли в аренду сельскохозяйственные земли на 49 лет